  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirt'te drone destekli uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Siirt'te drone destekli uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:51:23 -
Siirt'te drone destekli uyuşturucu operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'te drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bazı mahallelerde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Havadan anlık görüntü alabilen drone destekli operasyon düzenleyen ekipler, gece geç saatlerde uyuşturucu satıcılarının satış yaptığı bölgeleri belirledi.

Narkotik ve asayiş ekiplerinin operasyonu sonucu ara sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen "torbacı' diye tabir edilen 1 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan arama 22 fişek halinde 6,58 gram eroin ve 1,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!
Siyaset

AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda Başkan Mansur Yavaş'ın bir yıllık bütçe performansını değerlendiren AK Parti Grup Başkanve..
Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...
Ekonomi

Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine artık gitme zorunlulu..
Anthony Blinken kimdir? ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hangi görevlerde bulundu?
Dünya

Anthony Blinken kimdir? ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hangi görevlerde bulundu?

ABD Dışişleri Bakanı kim? ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazandı, Trum..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay