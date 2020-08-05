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Aktüel

Siirt'te çifti öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:24:44 -
Siirt'te çifti öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen çiftin katil zanlısı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurtalan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüktepe köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle ateşli silahla öldürülen T.U. ve eşi P.U'nun katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı M.U'nun Batman'ın Kozluk ilçesi Beybağ köyünde akrabasının evinde olduğunu tespit eden ekipler, sabah düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

Operasyonda M.U'nun olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeği geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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