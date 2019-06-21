Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt Kapanı'na sıkıştı
Siirt'te terör örgütüne yönelik düzenlenen hava destekli 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi.21 Haziran 2019 Cuma 12:13
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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