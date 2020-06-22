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Ekonomi

Siirt’te buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü ile kent merkezine bağlı Bayraktepe köyünde buğday hasadına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:16:14 -
Siirt’te buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü ile kent merkezine bağlı Bayraktepe köyünde buğday hasadına başlandı. Verimin yüksek olması çiftçinin yüzünü güldürdü.


Siirt’te çiftçiler, buğday hasadının başlamasıyla biçerdöverlerin tarlalara girdiğini, halen bazı noktalarda çalışmaların devam ettiği ve hasatta istenilen verimi elde etmenin mutluluğuyla yüzlerinin güldüğünü söyledi. Bu yıl elde ettikleri üründen oldukça memnun kaldıklarını belirten çiftçilerden Cemil Beydoğan ve Arafat Özbey, ekili olan 500 dönümlük araziden 100 ile 150 ton arasında hasat beklediklerini dile getirdi. Çiftçilerden Cemil Beydoğan, "2020 yılı buğday hasadına başladık. Verim çok yüksek, Allah bereket versin. Bundan sonraki bir aylık süreçte buğday hasadıyla birlikte hayvancılık yapan çiftçilerimiz için saman ve balya temini de başlayacak. Ürünün bereketli olması biz çiftçilerin de yüzünü güldürdü" dedi.

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