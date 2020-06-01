  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt’te balık avlamak için girdiği derede kayboldu

Siirt’in Baykan ilçesinde, balık avlamak için girdiği derede akıntıya kapılan kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 01:05:14 -
Siirt’te balık avlamak için girdiği derede kayboldu

Siirt’in Baykan ilçesinde, balık avlamak için girdiği derede akıntıya kapılan kişi kayboldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. 3 arkadaşı ile balık avlayan Ahmet Demirel (28), dengesini yitirerek düştüğü derede akıntıya kapıldı. Demirel’in dereye düştüğünü gören arkadaşları onu kurtarmak için girdikleri derede akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan Demirel gözden kaybolurken, dere içerisindeki kayalıklara tırmanarak boğulmaktan kurtulan arkadaşları burada mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, deredeki kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi botla kurtardı. Demirel’i arama çalışmalarına yarın devam edilecek.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı