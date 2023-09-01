Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre saat 07.35'te Siirt'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Altın tahminleri! Hatice Kolçak resmen açıkladı: Altın yükseldi ama diyerek kuyumcuda, elinde gram altını olanlara seslendi!
8 yıl geçti ama sonra bakın ne oldu: O mahalle sakinleri tedirgin, vatandaşlar diken üstünde! Taşlar görüntülendi
Siirt'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre saat 07.35'te Siirt'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23