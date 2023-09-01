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Gündem Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem
Gündem

Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-09-01 08:52:00 -
Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre saat 07.35'te Siirt'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

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