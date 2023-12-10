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Yerel Siirt'te 100 arıcı aileye 3 bin arı kovanı dağıtıldı
Yerel

Siirt'te 100 arıcı aileye 3 bin arı kovanı dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-10 23:16:00 -
Siirt'te 100 arıcı aileye 3 bin arı kovanı dağıtıldı

Siirt Valiliği tarafından 2 milyon lira ve yüzde 50 hibe ile şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla 100 aileye 3 bin adet boş arı kovanı dağıtıldı.

Siirt Valiliğinin sosyal medya hesabında Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın ifadelerine yer verilen paylaşımda, "Bal üreticilerimize sağlanan desteklerle #PervariBalı üretiminin gelişeceğini, ilimiz tarım ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacaktır" denildi.

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