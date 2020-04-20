  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt’te 1 mezra karantinaya alındı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

2020-04-20 22:16:13 -
Siirt’te 1 mezra karantinaya alındı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesine bağlı Gökçekuru köyü Göl mezrası korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan mezrada 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı