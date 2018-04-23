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Siirtli öğrenciler boğazın keyfini çıkardı

Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören görme ve zihinsel engelli öğrencileri İstanbul’da ağırladı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:58
Siirtli öğrenciler boğazın keyfini çıkardı

Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören 10 öğrenci ve onlara eşlik eden 5 öğretmen, İstanbul’un tarihi ve turistik bölgelerinde üç gün boyunca unutulmaz bir deneyim yaşadı. 20 Nisan’da İstanbul’a gelen öğrenciler, üç gün boyunca Pierre Loti, Miniatürk ile Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi ve turistik bölgeleri gezdi. Ayrıca öğrenciler için Boğaz Turu düzenlendi. 2009 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu’nda toplam 178 öğrenci değişik branşlarda öğrenim görüyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:58
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