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Aktüel Siirtli kadınlar Kovid-19 sürecini spor ve beceri kurslarıyla aşıyor
Aktüel

Siirtli kadınlar Kovid-19 sürecini spor ve beceri kurslarıyla aşıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:57:18 -
Siirtli kadınlar Kovid-19 sürecini spor ve beceri kurslarıyla aşıyor

SİİRT (AA) - Siirtli kadınlar, Kovid-19 sürecini Siirt Belediyesinin Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi bünyesinde açılan kişisel mesleki gelişim, hobi ve yüzme kurslarıyla aşıyor.

Siirt Belediyesi tarafından Siirt-Kurtalan kara yolundaki merkezde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen hafta açılan kurslara 700 başvuru yapıldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Bahattin Koceman, her yaş kadınlara yönelik ücretsiz mesleki ve teknik beceri ile hobi kurslarına yoğun rağbet olduğunu söyledi.

Kadınların Kovid-19 sürecinde yaşadıkları psikolojiyi merkezdeki kurslarla aşmaya çalıştığını belirten Koceman, merkezde yüzme, yabancı dil, okuma-yazma, el sanatları, gitar, piyano, resim, pilates, step aerobik, halk oyunları, Kuran-ı Kerim, zeka oyunları, bilgisayar, dikiş-nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği, kişisel gelişim ve eğitim kurslarına kadar pek çok farklı alanda kurslar açıldığını bildirdi.

Kurslara yoğun talep olduğunu ifade eden Koceman, şöyle devam etti:

"Kovid-19 tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı merkezde kadınların kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Hafta içi belirli saatlerdeki kurslarla kadınların hem meslek sahibi olmalarının önünü açıyoruz hem de pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları sosyal ve sportif aktivitelerle aşmalarına yardımcı oluyoruz. Hatta bazı kursiyerler çocuklarıyla kayıt yaptırarak kurslara dahil olduğunu görebiliyoruz."

Merkez sorumlusu müzik öğretmeni Simge Şahin de yüzme dışındaki tüm kursların ücretsiz olduğunu, 15 öğretmenin görevlendirildiği kurslarda kursiyerlere her türlü imkanların sunulduğunu aktardı.

Kadınların mesleki becerilerinin geliştirildiğini dile getiren Şahin, "Halk Eğitim Merkezinde mevcut olan kursların büyük kısmı merkezimizde de mevcut. Halk Eğitim Merkeziyle birlikte yaptığımız ortak projeler sonunda kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek. Yoğun rağbetten memnunuz." diye konuştu.

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