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Siirt Valisi denetimde fark etti ! Düzgün olmayan...

Siirt Valisi Atik, kentteki kamu kurum ve kuruşlarında sabah saatlerinde denetlemelere bulundu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:33
Siirt Valisi denetimde fark etti ! Düzgün olmayan...

Vali Ali Fuat Atik, mesai saatinin başlamasıyla birlikte kamu kurum ve kuruşlarını denetledi. Personelle bir araya gelen Vali Atik, sorun ve talepleri dinledi. Bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Atik, "Aniden herhangi bir kuruma giderek çalışmalarını denetleyeceğim, bunu zaman zaman bizzat kendim yapacağım" dedi.

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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yeni binasında da denetleme yapan Vali Ali Fuat Atik, yürürken, fayansların altında boşluk olduğunu fark etti. Vali Atik, çekiç isteyerek bu fayansları kırdı. Yüklenici firmanın işi düzgün yapmaması nedeniyle fayansları kıran Atik, "Bu fayansların altı boş, işçilik güzel yapılmamış, bakın sizlere kanıtladım. Bir daha geldiğimde bunların onarılmış olmasını ve sağlam yapılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 14:33
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