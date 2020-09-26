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Aktüel Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:43:52 -
Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Siirt, Batman ve Van'da belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 kilo 84 gram sentetik uyuşturucu ve 458 gram eroin ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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