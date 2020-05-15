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Siirt Belediyesine Vali Atik kayyum olarak atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanı Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik atandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:20:13 -
Siirt Belediyesine Vali Atik kayyum olarak atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanı Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik atandı.


Sabah erken saatlerinde Siirt Belediyesine gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kayyum olarak atanan Vali Ali Fuat Atik sabah saat 09.00 sularında beraberinde Güvenlik Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileriyle belediye binasına geldi.


Ekiplerin belediye binasında arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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