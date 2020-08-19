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Aktüel Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı
Aktüel

Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geçen yıl ilgiyle karşılanan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin üçüncüsü 5-9 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yapılan, jüri başkanlığı yapımcı Şükrü Avşar'ın yaptığı festivalin başvuruları 21 Eylül'e kadar devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:00:35 -
Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

ANKARA (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geçen yıl ilgiyle karşılanan, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde sanat şöleni sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek "3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı.

Geçtiğimiz yıl büyük bir ilgiyle karşılanan festivalde, bu sene de çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtlilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak.

Türkiye'den ve yurt dışından kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde filmlerin yarışacağı festivalde, sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak.

Festivalin başvuruları, 21 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA, Lineer, Kareli Defter, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğinin destekleriyle düzenlenen festivalde 24 kısa film seçilecek, 8 finalist eser sahibi ağırlanacak ve 16 özel gösterim yapılacak.

5 gün sürecek festivalde senaryo, yönetmenlik ve oyunculuk atölyeleri ile kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracakları 3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanışı sürpriz bir konserle yapılacak.

Birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira ve üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek festivalde ayrıca Jüri Özel Ödülü ve Siirt İbrahim Hakkı Hz. Özel Ödülü de takdim edilecek.

Yapımcı Şükrü Avşar başkanlığını yaptığı festivalde, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, yönetmen Sadullah Şentürk, oyuncu Nursel Köse, Orhan Güner, yazar Nasuhi Güngör, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, senarist Selin Tunç, yönetmen Cevriye Demir, avukat Burhan Gün, akademisyen Nagihan Çakar Bikiç ana jüri üyeleri olarak yer alıyor.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna "http://www.siirtkisafilmfestivali.com/festival/" adresinden ulaşılabilecek.

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