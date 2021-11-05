  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şii örgütten Türkiye'ye alçak iftira
Dünya

Şii örgütten Türkiye'ye alçak iftira

Irak'ta kurulan Şii milis örgütü Nüceba Direniş Hareketi, Türkiye’yi "işgalci" olarak nitelendirerek alçaklıkta zirve yaptı. Örgütten yapılan açıklamada ayrıca “Irak'ın toprak bütünlüğünü müdafaa etmede ve saldırganlara karşı koymada Türk ve Amerikalı işgalciler arasında ayrım yapmıyoruz” denilerek büyük bir namussuzluk örneği sergilendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 22:44:00 - 2021-11-05 22:49:01
Şii örgütten Türkiye'ye alçak iftira

Münübe Yılmaz

Irak'ta kurulan Şii milis örgütü Nüceba Direniş Hareketi, Türkiye’ye yönelik alçakça sözler sarfetti. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Türkiye ile ilişkilerini hazmedemeyen Şii örgüt, “el-Kazımi hükümeti Türkiye’nin Irak’taki işgalciliğine karşı sessiz davranıyor” diyerek haddini aştı. Nüceba Direniş Hareketi Sözcüsü Nasr El Şimmeri tarafından sosyal medyadan yapılan namussuzca açıklamada ayrıca “Irak hükümeti, işgalci Türk kuvvetlerinin Dohuk vilayetine bağlı Metina bölgesinde askeri üs kurma teşebbüsünü görmeyecek mi? Bu nasıl bir körlük? Yoksa Türkiye ile Irak topraklarını işgal etmesine izin veren gizli bir anlaşma mı yapıldı?” denildi.

Türkiye ve Amerika arasında ayrım yapmıyorlarmış

Nüceba Sözcüsü, daha önce de “Irak'ın toprak bütünlüğünü müdafaa etmede ve saldırganlara karşı koymada Türk ve Amerikalı işgalciler arasında ayrım yapmıyoruz” ifadelerini kullanarak haysiyetsizliğini gözler önüne sermişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi

Açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazı için 169 kilometre boru hattı kurulacak. Yerli doğal ga..
1361 metrede petrol bulundu! Bir ilin geleceği değişti
Ekonomi

1361 metrede petrol bulundu! Bir ilin geleceği değişti

17 Ocak 1946 yılında 1361 metrede petrol bulunan Batman'ın adeta kaderi değişti. Petrl kenti Batman, devlet destekli yatırımlarla gelişti...
Emekli Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz çağrısı: Türkiye acilen bunu yapmalı
Gündem

Emekli Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz çağrısı: Türkiye acilen bunu yapmalı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay