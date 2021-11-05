Şii örgütten Türkiye'ye alçak iftira

Münübe Yılmaz

Irak'ta kurulan Şii milis örgütü Nüceba Direniş Hareketi, Türkiye’ye yönelik alçakça sözler sarfetti. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Türkiye ile ilişkilerini hazmedemeyen Şii örgüt, “el-Kazımi hükümeti Türkiye’nin Irak’taki işgalciliğine karşı sessiz davranıyor” diyerek haddini aştı. Nüceba Direniş Hareketi Sözcüsü Nasr El Şimmeri tarafından sosyal medyadan yapılan namussuzca açıklamada ayrıca “Irak hükümeti, işgalci Türk kuvvetlerinin Dohuk vilayetine bağlı Metina bölgesinde askeri üs kurma teşebbüsünü görmeyecek mi? Bu nasıl bir körlük? Yoksa Türkiye ile Irak topraklarını işgal etmesine izin veren gizli bir anlaşma mı yapıldı?” denildi.

Türkiye ve Amerika arasında ayrım yapmıyorlarmış

Nüceba Sözcüsü, daha önce de “Irak'ın toprak bütünlüğünü müdafaa etmede ve saldırganlara karşı koymada Türk ve Amerikalı işgalciler arasında ayrım yapmıyoruz” ifadelerini kullanarak haysiyetsizliğini gözler önüne sermişti.