  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya SİHA’lar kalktı, işgalciler kaçtı
Dünya

SİHA’lar kalktı, işgalciler kaçtı

Kalleş Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca Azerbaycan sivil yerleşimlerini bombalaması sonrası Azerbaycan yeniden harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:55:00 -
SİHA’lar kalktı, işgalciler kaçtı

Cephe hattından Ermeni mevzilerine yapılan saldırıların yanı sıra havalanan SİHA’lar, hedefleri bir bir vurup imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Askerleri firar etti

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankın, 6 D-20 ve D-30 obüs topunun, 5 mühimmat taşıyan kamyonun, 11 otomobilin, 3 Grad füze sisteminin, 5 Gvozdika kundağı motorlu obüsün, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği belirtildi. Ermenistan güçlerinin panik içerisinde olduğu, 1’inci, 5’inci ve 9’uncu motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği aktarıldı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin itiraf etti: Dostluk söz konusu değil
Dünya

Putin itiraf etti: Dostluk söz konusu değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Büyük politikada' dostluk değil, devlet ve halkın çıkarları vardır" dedi.
Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
STSL
Spor

STSL

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 2020-2021 sezonu 11 Eylül’de başladı. Sporseverler puan durumdan, fikstürü kadar pek çok konuyu merak ediy..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay