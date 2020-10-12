SİHA’lar kalktı, işgalciler kaçtı

Cephe hattından Ermeni mevzilerine yapılan saldırıların yanı sıra havalanan SİHA’lar, hedefleri bir bir vurup imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi.



Askerleri firar etti



Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankın, 6 D-20 ve D-30 obüs topunun, 5 mühimmat taşıyan kamyonun, 11 otomobilin, 3 Grad füze sisteminin, 5 Gvozdika kundağı motorlu obüsün, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği belirtildi. Ermenistan güçlerinin panik içerisinde olduğu, 1’inci, 5’inci ve 9’uncu motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği aktarıldı.