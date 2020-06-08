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SİHA'lar da destek verdi! 2 saldırının faili olan terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:37:00 - 2020-06-08 18:42:44
SİHA'lar da destek verdi! 2 saldırının faili olan terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından gelen açıklamada ise terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi. "Doktor Deniz" kod adlı terörist Sadık Akmaz'ın, 2016 ve 2019'da iki askerin şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu belirlendi.

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