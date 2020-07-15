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Ekonomi

Sigortasız işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Sigortasız işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Bir iş yerine emeği geçen ve hakkıyla maaşını alan kişilerin, zamanı geldiğinde, belirli sebeplerden dolayı işten ayrılması gerektiğinde, tazminat alma hakları vardır. Peki ama bir işçi hangi durumlarda tazminat alır? Kıdem tazminatı nedir? Sigortasız çalışan işçiler de kıdem tazminatı alabilir mi? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-15 13:11:00 -
Sigortasız işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İşverenin, işçisini hiç sigortaya bildirmemesi, sigorta primlerini ödememesi ve sosyal haklardan mahrum bırakması, işçiye haklı fesih imkanı veriyor. Düşük ücretten bildirim de haklı fesih nedenidir. Bütün bu durumlarda iş sözleşmesini sona erdiren işçi, kıdem tazminatını alır. İşveren her çeşit sigortasız çalıştırma halinde, o işçinin kıdem tazminatını da ödemek zorunda. Yargıtay’ın verdiği kararlar da bu yöndedir.

Sigortasız çalıştığını bildirmenin sonuçları nelerdir?

Çalıştığı işyerinde sigortasız olduğunu iddia ederek SGK’ya başvuran işçileri, işveren çoğunlukla çıkarıyor. Bu durumda işçinin tazminat hakkı var. Tazminat hakkı işyerine göre değişiyor. Eğer işyerinde 30’un altında işçi varsa, SGK’ya şikayeti sebebiyle işten çıkarıldığında işveren ‘kötü niyetli’ sayılacak ve ihbar tazminatının 3 katı tutarında ‘kötü niyet tazminatı’ ödeyecektir.

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Ekonomi

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