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Sigortasız çalıştığı teknede hayatı karardı

Bir balıkçı teknesinde sigortasız çalışırken iş kazasında beli kırılan Nasrettin İbiş, sağlığına kavuşmak için destek istedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:57
Sigortasız çalıştığı teknede hayatı karardı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 1.5 yıl önce sigortasız ve sezonluk çalıştığı büyük balıkçı teknesinde geçirdiği iş kazasında beli kırılıp, sol ayağında his kaybı bulunan adamın hayatı karardı. Sağlığına kavuşamayacağından endişe duyan adamın, malulen emekli olabilmesi için kazayı o iş yerinde geçirdiğini belgelemesi gerekiyor. İş yerine dava açmaya hazırlanan Nasrettin İbiş, sağlığına kavuşmak için destek istedi. 

Tedavi için Antalya’da

Evli ve 3 çocuk babası 49 yaşındaki Nasrettin İbiş, böbrek rahatsızlıkları bulunan iki kızının tedavisi için Antalya’ya geldi. Biga ilçesinde çalıştığı büyük balıkçı teknesinde iş kazası geçirdiğini söyleyen İbiş, gemi iskeledeyken, yatakhaneye indiği sırada merdivenlerden düştüğünü anlattı.

“Mağdur oldum”

İbiş, "Belim kırıldı, platinler takıldı. İki kez ameliyat oldum. Sol ayağımda his yok. Yürümekte zorluk çekiyorum. Tedavi görüyorum. Hastanelere gidip geliyorum ama bir sonuç alamadım. Çalışamıyorum. O nedenle mağdur oldum" diye konuştu. 

"Kazayı kanıtlaması gerekiyor" 

İki kızının okula gittiğini ve onların eksikliklerini tamamlayamadığı için çok üzgün olduğunun altını çizen İbiş, "Emekli olabilmem için yaşadığımın iş kazası olduğunun kanıtlanması gerekiyor. İş yerine iş kazası davası açılacak. Çanakkale Barosu avukat tayin etti. İşlemler başladı, vekalet gönderdim. İyileşme yok, günden güne kötüye gidiyorum. Eskisi gibi olmasam da evime ekmek getirebilecek kadar sağlığıma kavuşmak istiyorum. Ya da emekli olabilirsem aileme bir ek gelir olur. Ama en çok sağlığıma kavuşmak istiyorum" ifadelerine yer verdi. 

Eşinin durumuna üzülen Aysel İbiş ise en çok eşinin sağlığına kavuşmasını ve kendisine bir iş imkanı sağlanmasını istedi. 

Çocuklarının da böbrek rahatsızlığı var

Sağlık sorunları nedeniyle kendisinin ve eşinin Çanakkale’de iş bulamadığını dile getiren Nasrettin İbiş, "İki kızımda da böbrek rahatsızlığı var. Onların tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilmesi ve yeni imkanlar için iki ay önce Antalya’ya taşındık. Kirada kalıyoruz. Ben zaten çalışacak durumda değilim ama eşim de iş bulamadı. Çocuklarıma bakamaz oldum. Mağdur durumdayız. Antalya Yardımlaşma Platformu tarafından ev ve mutfak eşyası yardımı yaptı" dedi. 

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:57
  1. Çanakkale
  2. Antalya
  3. Nasrettin İbiş
  4. sigortasız işçi
  5. balıkçı teknesi

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