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Dünya Sigortadan para almak için testereyle elini kesen kadın aldığı ceza ile şoka uğradı
Dünya

Sigortadan para almak için testereyle elini kesen kadın aldığı ceza ile şoka uğradı

Slovenya’da, mahkeme, sigorta şirketinden para almak için testereyle elini kesen kadını 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da yaşayan 22 yaşındaki Julija Adlesic’in erkek arkadaşıyla plan yaparak sigorta şirketlerini dolandırmaya çalıştığına hükmetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:26:00 - 2020-09-13 10:30:56
Sigortadan para almak için testereyle elini kesen kadın aldığı ceza ile şoka uğradı

Slovenya’da, mahkeme, sigorta şirketinden para almak için testereyle elini kesen kadını 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da yaşayan 22 yaşındaki Julija Adlesic’in erkek arkadaşıyla plan yaparak sigorta şirketlerini dolandırmaya çalıştığına hükmetti.

Genç kadının erkek arkadaşına üç yıl, babası ise bir yıl hapis cezası verildi. Erkek arkadaşının babasına verilen ceza ertelendi. Julija Adlesic’in 2019 yılının başında elini kesmeden bir yıl önce beş sigorta şirketiyle, toplam 1 milyon avroluk (8.86 milyon lira) poliçe imzaladığı kaydedildi.

Sigorta şirketlerinin avukatı, erkek arkadaşı ve babasının genç kadını hastaneye götürdüğünü, ‘kazanın ne kadar ciddi olduğunu, kalıcı hasar meydana geldiğini kanıtlamak için kopan eli evde bıraktıkları’nı belirtti. Ancak polisin eve gidip kopan eli aldığı ve hastanede yerine dikildiği belirtildi.

Savcı, Adlesic’in erkek arkadaşının olaydan birkaç gün önce internette protezlerin nasıl işlediğine ilişkin araştırma yaptığını açıklayarak, “Bu, kasıtlı olarak yapıldığının kanıtlarından biri” dedi. Suçlamaları reddeden Adlesic ise genç yaşta elini kullanamaz hale geldiğini söyleyerek “Böyle bir şeyi kim ister? Gençliğim mahvoldu” ifadelerini kullandı. Adlesic’in kasıtlı olarak elini kestiğini belirterek ‘sigorta dolandırıcılığı’ suçu işlediği gerekçesiyle ceza veren Marjeta Dvornik ise cezaların adil olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Genç kızın mahkemedeki rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

 

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