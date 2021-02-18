Sigorta prim iadesi alma yaşı kaç? SGK prim iadesi almak için yaşı doldurmak gerekir mi?

Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Çeşitli nedenlerden dolayı sigorta süresi emekliliğe yetmeyenler Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ödediği primleri alıp alamayacağını soruyor. Çalışanların prim iadesi hakkı bulunuyor lakin sigorta prim iadesi almak için şartlar söz konusudur. Yani isteyen isteği zaman ödediği primleri alamıyor. Yaş şartını yerine getirseniz bile ödediğiniz primler emekli olmaya imkan tanımıyorsa prim iadesi talep edilebiliyorsunuz. Dolayısıyla maaş bağlanmıyor. Bu durumda yetim aylığınız etkilenmez.

Sigorta prim iadesi alma yaşı kaç?

SGK prim iadesi hakkından yararlanabilmek için emeklilik yaşını doldurmak gerekiyor; bu da kadınlar için 58, erkekler için 60. Yani, 30 yaşında, 40 yaşında prim iadesi alamazsınız; kadın çalışansanız 58 yaşında, erkek çalışansanız da 60 yaşında prim iadesi için SGK’ya başvurabilirsiniz. Sadece bu da yeterli değil, prim iadesi alabilmeniz için; bir işyerinde sigortalı olarak çalışmıyor olmak, Bağ-Kur’lu olup da kendi işinde çalışmıyor olmak da gerekiyor.