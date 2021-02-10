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Ekonomi Sigorta olma yaşı kaç? 60 yaş ve üstünü sigortalı etmek gerekiyor mu?
Ekonomi

Sigorta olma yaşı kaç? 60 yaş ve üstünü sigortalı etmek gerekiyor mu?

Sigorta her çalışan için yasal bir haktır. Sigortalı işe giren vatandaşlar emeklilik şartlarını yerine getirmeleri durumunda emeklilik hakkında yararlanır ve emekli maaşı almaya başlar. Sigortalı olanlar ayrıca sağlık hizmetlerinden de ücretsiz faydalanır. Peki sigorta olma yaşı kaç? 18 yaşından küçükler ve 60 yaş ve üstünü sigortalı etmek gerekiyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 12:24:00 - 2021-02-10 12:26:59
Sigorta olma yaşı kaç? 60 yaş ve üstünü sigortalı etmek gerekiyor mu?

Sigorta primi hesaplanınca karşınıza çıkan rakamlar ne kadar prim ödediğinizi, ödediğiniz SGK prim gün sayısını ve emekli olmanıza kalan gün sayısını gösterir. Sosyal Güvenlik Kurumu prim hesaplama işlemleri sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin aldıkları bürüt ücret üzerinden yapılmaktadır.

SGK çatısında toplanan sosyal güvenlik kurumlarının ayrı ayrı emeklilik şartları bulunmaktadır. 3 farklı kurumdan da emekli olabilmek için şartların sınırları değişse de sınırlar aynıdır. Buna göre kişinin emekli olabilmesi için 3 şartı yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar; yaş, prim gün sayısı ve sigortalılık süresidir. 18 yaş altı SSK kanunu yani İş Kanunu kapsamında tüm haklar güvence altına alınmış olup şartlara uyum sağlandığında avantajlarından faydalanılabilmektedir. 18 yaşından küçük çalışana sigorta yapılabilmesi için belli koşulların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Şartlar uygunluk gösterdiğinde 18 yaşın altında bir kişi çalışabilir ve sigortalı olabilir. 18 yaş altı işçi çalıştırılması ve sigortalı olma durumlarıyla ilgili detaylı bilgi haberimizde.

 

60 yaş ve üstünü sigortalı etmek gerekiyor mu? 

Yaşı kaç olursa olsun bir günlüğüne bile olsa birini çalıştırıyorsanız iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yaptırmak zorundasınız. Çalışanın sigortasız çalıştığının tespiti ya da birinin şikayeti ile tespiti halinde para cezası uygulanır, bu ceza katlanarak da artar. Tespit sırasında çalışanın ne kadar çalıştığı tespit edilebilir.

Sigorta primi ne kadar?

Sigorta primi hesaplanınca karşınıza çıkan rakamlar ne kadar prim ödediğinizi, ödediğiniz SGK prim gün sayısını ve emekli olmanıza kalan gün sayısını gösterir. Sosyal Güvenlik Kurumu prim hesaplama işlemleri sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin aldıkları bürüt ücret üzerinden yapılmaktadır.

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