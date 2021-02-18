Sigorta çıkışı ne zaman gözükür? Sigorta çıkışı sistemde ne zaman gözükür?

Emekli olabilmek için bir takım şartlar getirilmiş olup, bunların gerçekleşmesi koşuluyla emekliliğe hak kazanılabilmektedir. Bunlar belirli yaş, prim günü ve sigortalılık süresidir. Sigortalılık süresi, kişinin ilk kez sigortalı bir işte çalışmaya başlaması ile başlayan ve sonrasında çalışıp çalışmadığına bakılmadan geçen süredir. Emeklilikte aranan şartlar ise kişinin ilk sigorta giriş tarihine göre belirlenmektedir. Bu nedenle ilk sigorta giriş tarihinin emekli olabilmede ayrı bir önemi vardır.

Sigorta çıkışı ne zaman gözükür?

Bir işçi işten çıkarıldığında işverenin bunu SGK’ya bildirmek için 10 gün süresi vardır. Bu 10 günlük süre içinde işveren, önceden verdiği işten ayrılış bildirgesini düzeltme hakkına da sahiptir. Haliyle, sigorta çıkışının gerçekleşip gerçekleşmediğini merak eden çalışan; işverenin işten ayrılış bildirgesini vermesini bekleyecektir. İşveren bu bildirgeyi hemen verirse, birkaç gün içinde sistemde de gözükecekken; işçinin beklemesi gereken azami süre de 10 gün olmaktadır. İşçinin işten çıkış bilgilerine e devlet üzerinden sorgulayarak da öğrenilebilinir.