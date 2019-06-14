Sigorta başlangıcı ve emeklilik yaşı sorgula | Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum

Sigorta başlangıcı sorgulama TC ile, staj sigortası başlangıcı ile ilgili son haber, sigorta başlangıcım 1994 ne zaman emekli olurum, sigorta başlangıcım 1995 ne zaman emekli olurum? Soruları emeklilik hayali kuran çalışanlara tarafından sıklıkla sorulan soruların başında gelmekte. SSK’dan ne zaman emekli olurum öğrenmek istiyorsanız bu haberi tam size göre. Emeklilik hesaplama, emeklilik yaşı hesaplama ekranı ile sigorta başlangıç tarihime göre ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum sorusuna ilişkin cevaplar.

İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Peki sigorta başlangıcım 1994 ne zaman emekli olurum, sigorta başlangıcım 1995 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1980 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1982 ne zaman emekli olurum?Sigorta başlangıcım 1983 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1984 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1985 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1986 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1987 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1988 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1989 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1990 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1991 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1992 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1993 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1994 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1996 ne zaman emekli olurum?Sigorta başlangıcım 1997 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1998 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 1999 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 2000 ne zaman emekli olurum? Sigorta başlangıcım 2001 ne zaman emekli olurum? haberin detayları...

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

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