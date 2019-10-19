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Sigmar Gabriel: Kürtleri kullandık çünkü kendimiz girmek istemedik

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Suriye konusunda itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Gabriel,"En iyi müttefikimiz Kürtleri Batı olarak kullandık, çünkü kendimiz girmek istemedik" dedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 20:52

Alman televizyon kanalı ZDF’te Maybrit İllner’in sunduğu açık oturuma katılan eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Almanya dönemin eski Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel'in Suriye açıklamalarını yayınladı. Çavuşoğlu söz konusu paylaşımında, "Gerçekleri; çekinmeden, cesurca söyleyenler de var" ifadelerini kullandı.

​Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoda Sigmar Gabriel şunları söyledi:

"PKK’nın eylemlerini 80’li, 90’lı ve 2000’lerin başından biliyoruz. Otobanlarda yanan lastikler, blokajlar. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Şunu tekrar söylemek istiyorum, Kürtler hakkında konuşuyoruz, bu ülkede o Kürtler hakkında konuşmuyoruz. Biz yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Neden diye söyleyeyim. Şantajla para aklama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti, hepsi de Türkiye’deki mevcut iç savaşı finanse etmek için. Almanya’da PKK’nın yasak olmasının bir nedeni de bu. Yasak olması Türkiye’de suç işledikleri için değil, burda suç işledikleri için. Benim kaygım, şimdi, o Kürtler dendiği zaman, bu girişi savunan en son kişiyim ama şunu da söylemek gerek. Kürtler bizim en iyi müttefikimizdi, öyle ki batı olarak onları kullandık diyebiliriz. Çünkü kendimiz girmek istemedik. Şunu hatırlatmak isterim, Suriye’de savaş çıktığında, o dönemin başbakanı Erdoğan demişti ki, Suriye’de uçuş yasağını getirmeliyiz yoksa Esad halkını bombalayacak. Bunu yapamayız diyen ilk Avrupa ve Almanya idi."

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 20:52
  1. PKK
  2. Sigmar Gabriel
  3. Kürtler
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. Almanya
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. Türkiye

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  • AkilAkil12 dk önce
    Bu hiç mi hiç akillanmayacak İsrail için Almanya bunları kullanıyor bu Kürtler akillansin Almanya'yı bu sefer Kürtler kullansın nasıl oluyor Muş Almanya öğrensin
  • Tata TongaTata Tonga26 dk önce
    1.dünya savaşında da bizi kullandılar. elimize silah verip ingilizlerle savaştırdılar. ingiliz kuvvetlerinin bir kısmını kendi üzerlerinden çektirip bize yönelttiler... gerçi biz almanların safında yer almasaydık bile ingilizler bize saldıracaktı orası da ayrı bir konu...
  • Ovalı Ovalı 27 dk önce
    Birsöz var. Sen eşekolursansırtınabinençokolur. Yalanıyok bendekurdum. Iştekürtler40 yıldır abd yi ab yi sırtınaalmışorta doğudagezdiriyorlar.Müslümankanıdöküyorlar. 
  • davincidavinci31 dk önce
    pkk bunları kullanıyor.ne kadar işsiz güçsüz kaçkın varsa şu bu örgüte girip bunlar gibilerden besleniyor.özgürlük dinmüslümanlık hristiyanlık hepsi yalan.bu coğrafyada ne camiye gitmek yasak nede özgürce yaşamak.hepsi propaganda.kullanmakla kalmıyorlar binlerce insanın cinayetinde suç ortaklarıdır bu eşkiyaları besleyenler.herbir cinayetin suç ortağı olmak katil olmak demektir.birisi bunlara siz KATİLSİNİZ diyebilir.
  • YOLDERYASIYOLDERYASI33 dk önce
    KÜRTLERI KULANMIYAN KALMADI BÜTÜN AVRUPA AMERIKA ISRAIL HEP KÜRTLERI KULANIYOR KENDI INSANLARI ÖLMESIN DIYE KÜRLER ÖLSÜN DIYOR AVRUPA AMERIKA ISRAIL KÜRDO DAHA NEREYE KADAR KENDINI KULANDIRACAKSIN UYAN ARTIK UYAN SENIN TÜRKIYEDEN BASKA DOSTUN YOOOK.

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