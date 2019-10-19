Sigmar Gabriel: Kürtleri kullandık çünkü kendimiz girmek istemedik

Alman televizyon kanalı ZDF’te Maybrit İllner’in sunduğu açık oturuma katılan eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Almanya dönemin eski Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel'in Suriye açıklamalarını yayınladı. Çavuşoğlu söz konusu paylaşımında, "Gerçekleri; çekinmeden, cesurca söyleyenler de var" ifadelerini kullandı.

​Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoda Sigmar Gabriel şunları söyledi:

"PKK’nın eylemlerini 80’li, 90’lı ve 2000’lerin başından biliyoruz. Otobanlarda yanan lastikler, blokajlar. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Şunu tekrar söylemek istiyorum, Kürtler hakkında konuşuyoruz, bu ülkede o Kürtler hakkında konuşmuyoruz. Biz yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Neden diye söyleyeyim. Şantajla para aklama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti, hepsi de Türkiye’deki mevcut iç savaşı finanse etmek için. Almanya’da PKK’nın yasak olmasının bir nedeni de bu. Yasak olması Türkiye’de suç işledikleri için değil, burda suç işledikleri için. Benim kaygım, şimdi, o Kürtler dendiği zaman, bu girişi savunan en son kişiyim ama şunu da söylemek gerek. Kürtler bizim en iyi müttefikimizdi, öyle ki batı olarak onları kullandık diyebiliriz. Çünkü kendimiz girmek istemedik. Şunu hatırlatmak isterim, Suriye’de savaş çıktığında, o dönemin başbakanı Erdoğan demişti ki, Suriye’de uçuş yasağını getirmeliyiz yoksa Esad halkını bombalayacak. Bunu yapamayız diyen ilk Avrupa ve Almanya idi."