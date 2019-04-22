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Siğil nasıl geçer? Siğilden kurtulmanın doğal yolları var mı?

Siğil, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkar. Görsel olarak canınızı sıkan siğiller, bazen bulaşıcı bile olabilir bu yüzden önlem almak için geç kalmamalısınız. Peki, siğil nedir? Evde hazırladığımız doğal malzemelerle siğilden kurtulabilir miyiz? İşte en doğal yöntemler...

22 Nisan 2019 Pazartesi 22:53
Siğil nasıl geçer? Siğilden kurtulmanın doğal yolları var mı?

Siğil, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkar. Görsel olarak canınızı sıkan siğiller, bazen bulaşıcı bile olabilir bu yüzden önlem almak için geç kalmamalısınız. Peki, siğil nedir? Evde hazırladığımız doğal malzemelerle siğilden kurtulabilir miyiz? İşte en doğal yöntemler...

Siğil nedir?

Siğil HPV adı verilen bir virüsün deri üzerine yerleşerek ortaya çıkardığı kabarcıklara denir. El ve ayaklarda sık sık görülen siğiller tehlikeli değildir. Ama genel olarak bu kabarcıklar bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı olma ihtimali bulunan siğiller, kesik veya yaralar gibi geçirilmiş bir kaza sonucu bulaşan virüslerden kaynaklanıyorsa bulaşıcı olma riski artan siğillere neden olur.

El, ayak gibi vücudunuzun her yerinde çıkabilecek olan can yakan ve can sıkan siğiller! Siğiller daha çok bağışıklık sisteminin düşmesiyle ortaya çıkar. Siğiller için evde uygulayabileceğiniz 4 tedavi yöntemimizi sizlerle paylaşmadan önce söylemek isteriz ki bu siğiller genital bölge siğilleriyle aynı şey değildir. Bu sebepten size vereceğimiz yöntemleri genital bölge siğil tedavisinde uygulamayınız.

Evde bulunan malzemelerle uygulayabileceğiniz basit yöntemlere göz atalım:

Sarımsaklı limon mucizesi

Siğil tedavisinde olumlu sonuçlar elde etmenizi sağlayacak mucize karışım ‘’ sarımsaklı limon…’’ Sarımsağın antiviral etkisi ve limonun asidi birleşince ortaya onarıcı, zararsız ve doğal bir yöntem çıkıyor. Sarımsak ve limon karışımı siğillerin yayılmasını önler, kurutur ve yok eder.

Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 diş sarımsak ve 10 ml limon suyudur.

Yapılışı;

sarımsağı ezin ve limon suyu ile karıştırın. Siğil üzerine uygulayın ve 40 dakika bekletin. Ardından suyla yıkayın. Bu yöntemi siğiller geçene kadar her gün uygulamanız gerekir.

Aspirin ve yoğurt cildin Ph dengesini düzenler

Aspirin ve yoğurt karışımı cildinizi temizler ve cildin pH dengesini korur. Üç adet aspirini toz haline getirin ve daha sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ile aspirin tozunu karıştırın. Karışımı siğillerin üzerine uygulayın ve 30 dakika bekletin. Ardından sıcak suyla durulayın.

Karbonat ve Hindistan cevizi suyu ölü hücreleri yok eder

Bu karışım da sarımsak ve limon karışımı gibi antiviral özelliğe sahiptir, ölü hücreleri yok eder. 1 çorba kaşığı karbonatı ve 15 gram hindistancevizi suyunu kremsi bir hal alana kadar karıştırın. Kremi siğilin üzerine sürün ve yaklaşık 5 dakika o bölgeye masaj yapın. 30 dakika beklettikten sonra yıkayın. Siğil geçene kadar her gün uygulayabilirsiniz.

Aloe vera ve elma sirkesi antibiyotik etkisine sahiptir

Aloe vera jeli antiviral ve antibiyotik özelliğe sahip olmasıyla bilinir. Bu özellikler elma sirkesinin asidi ile birleşince siğillerin boyutlarının küçülmesi için etkili bir çözüm elde etmiş oluyorsunuz.

30 gram aloe vera ile 1 çorba kaşığı elma sirkesini karıştırın. Karışımı siğillerin üstüne sürün ve öylece bırakın, durulamayın. bırakın ve durulamayın. Bu yöntemi siğillerinizin geçtiğini göreceğiniz güne kadar her gün uygulayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 22:53
  1. siğil
  2. siğil nasıl geçer
  3. Siğil nedir?
  4. Siğil türleri nelerdir?
  5. Siğil neden olur?
  6. Siğil sorunu nasıl tespit edilir?
  7. Siğil sorunu nasıl tedavi edilir?
  8. Siğil oluşumuna yol açan risk faktörleri nelerdir?
  9. Siğil oluşumuna karşı nasıl önlem alınır?
  10. siğil tedavisi
  11. siğil nden olur
  12. siğil neden çıkar
  13. siğil nedir
  14. siğil doğal tedavi
  15. doğal siğil tedavisi
  16. siğil nasıl iyileşir

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