Siğil nasıl geçer? Ev yapımı siğil ilacı

El, yüz ve ayak gibi vücudun pek çok yerinde çıkabilen siğiller hem bulaşıcı olduğu hem de görüntüsü sebebiyle rahatsızlık vericidir. Siğillerden kurtulmak ise mümkün. Peki, siğil nasıl tedavi edilir?

Siğil nedir?

Siğiller, derinin üst tabakasına yerleşen Human Papilloma Virüs- HPV olarak bilinen bir virüsün oluşturduğu enfeksiyonlardır. Siğiller vücudun herhangi bir yerinde bulunabilirler.

Siğil neden oluşur? Siğil nasıl bulaşır?

Siğil sorunuyla karşı karşıya kalanlar bu sorunun nasıl ortaya çıktığını araştırıyor. Siğiller iyi huylu cilt büyümeleridir. Genelde elde, ayakta, yüzde veya genital bölgede görülürler. Siğiller direkt temasla ya da enfekte eşyalarla bulaşabilir.

Siğil tedavisi var mı?

Siğil tedavisi olan bir cilt sorunudur. Öncelikle dermatoloji yadi cildiye bölümünden randevu almanı gerekiyor. Uzmanlar siğilin yapısına ve bulunduğu bölgeye göre farklı tedavi yöntemler sunabiliyor. En çok kullanılan yöntem yakma işlemi olarak bilinen -196°C sıvı nitrojen ile siğilin dondurulmasıdır. Ayrıca siğiller asitli ilaçların düzenli kullanımı ile de ortadan kaybolabiliyor. Kimi durumlarda uzmanlar cerrahi işlemle siğilin alınmasını uygun görüyor.

Ev yapımı siğil ilacı

Siğillerden doğal yöntemlerle kurtulmak isteyenler ise tarifler, öneriler araştırıyor. Bir diş sarımsağı ezin ve üzerine bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Bu karışımı siğillerin üzerine uygulayın ve bir saat sonra yıkayın. Siğil kaybolana kadar bu yöntemi her gün uygulayabilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise aspirin ve yoğurt karışıyla hazırlanıyor. 3 adet aspirini toz hale getirin. 2 yemek kaşığı yoğurt ile aspirini güzelce karıştırın. Karışımı siğillerin üzerine uygulayın. Yarım saat sonra bölgeyi ılık suyla temizleyin.

Bir diğer yöntem içinse ihtiyacınız olan bir küçük dilim limon. Limondan kabuğuyla birlikte minicik bir parça kesin. Kestiğiniz parçayı bir saat kadar siğilin üzerine yerleştirin. Rahat hareket etmek için yara bandı ile kabuğu yarıştırabilirsiniz.