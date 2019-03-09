0553 313 94 23

Siğil bulaşır mı? Siğil nasıl iyileşir?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Tırnak yiyenlerde, tahriş edici ya da kanatıcı şekilde manikür ve pedikür uygulamalarında siğil mikrobu tırnak kenarına yerleşir. Siğile doğrudan temas etmek ya da siğile değen başka bir şeye temas etmek de virüsün yayılmasına neden olabilir. Sıklıkla ellerde, parmaklarda ve ayaklarda görülür.” dedi. İşte siğil tedavisi ile ilgili ayrıntılar...

09 Mart 2019 Cumartesi 16:43
Siğil bulaşır mı? Siğil nasıl iyileşir?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Tırnak yiyenlerde, tahriş edici ya da kanatıcı şekilde manikür ve pedikür uygulamalarında siğil mikrobu tırnak kenarına yerleşir. Siğile doğrudan temas etmek ya da siğile değen başka bir şeye temas etmek de virüsün yayılmasına neden olabilir. Sıklıkla ellerde, parmaklarda ve ayaklarda görülür.” dedi. İşte siğil tedavisi ile ilgili ayrıntılar...

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, siğilin genellikle yeterince önemsenmeyen ama virüs kaynaklı oldukları için bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtti.

Siğil bulaşıcıdır

Siğilin kısaca iyi huylu deri kabartıları olduğunu ifade eden Ertek, “Siğil, genellikle yeterince önemsenmeyen ama virüs kaynaklı oldukları için bulaşıcı bir hastalıktır. Bir şekilde cildinizde kesik ya da yaralanma olduğunda bu virüslerden birini kapma olasılığınız yükselir. Ayrıca siğiller kişiye doğrudan ya da mikroplu giysi ve yüzeyle temas yoluyla bulabilir. Havuz, hamam gibi yerlerde cilt yumuşayıp gevşediği için mikrobun vücuda, özellikle de ayak tabanına yerleşmesi daha kolay olur.

Tırnak yiyenlerde, tahriş edici ya da kanatıcı şekilde manikür ve pedikür uygulamalarında siğil mikrobu tırnak kenarına yerleşir. Siğile doğrudan temas etmek ya da siğile değen başka bir şeye temas etmek de virüsün yayılmasına neden olabilir. Sıklıkla ellerde, parmaklarda ve ayaklarda görülür.” şeklinde konuştu.

Siğillerin şekli bulunduğu bölgeye veya tipine göre değiştiğini kaydeden Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, şöyle konuştu:

“Genellikle deriyle aynı renkte, kabarık, nasırımsı sert görünümdedirler. Siğillerin çeşitli türleri vardır. Bunlar; basit siğiller, ayak tabanındaki siğiller, yaygın siğiller, ipliksi siğiller, düz siğiller ve cinsel bölge siğilleridir. Çocuklar, ergenlik dönemindekiler, tırnaklarını yiyenler, tırnak etlerini koparanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde siğil oluşması riski daha yüksektir.

Basit siğiller, vücut direnci yüksek kişilerde kendiliğinden iyileşebilir. Ancak çoğalıp yayılmaları, tedaviye dirençli hale gelmeleri de mümkündür. Ayrıca siğili bulunan kişi, yakın temasta olduğu kişiler için bir enfeksiyon kaynağıdır. Cinsel bölge siğilleri ise rahim ağzı kanseri gelişimi için potansiyel risk taşır. Bu nedenle siğil görüldüğünde hem bir uzmana başvurulmalıdır.

Tedavi siğilin cinsine ve bulunduğu bölgeye göre değişir. Asitli krem ve solüsyonlar, koterizasyon (yakılarak tedavi), kriyoterapi (dondurarak tedavi) veya lazer tedavisi gibi yöntemler kullanarak hastalık tedavi edilebilir.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:43
  1. siğil
  2. siğil nasıl geçer
  3. Siğil nedir?
  4. Siğil türleri nelerdir?
  5. Siğil neden olur?
  6. Siğil sorunu nasıl tespit edilir?
  7. siğil bulaşır mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta ne Suriye'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz."
    1. Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne..
    2. "PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar"
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Sığırcık kuşlarından gün batımında..
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut’ta
    7. Sivil toplumda kadının yeri anlatıldı
    8. Erdoğan: "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı,..
    9. Yolları açmak için 5 metrelik karla..
    10. Orhan Kaynak: “İnşallah bundan sonra..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır..
    12. "CHP gibi 'Oy yoksa hizmet de yok'..
    13. Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    14. TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti
    15. HDP mitinginde 'Ölürüm Türkiyem' sesleri
    16. "Belediye başkanlıklarına gelecek..
    17. Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin..
    18. Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini..
    19. Kemal Kılıç: “Çok stratejik bir maç..
    20. Bilecikspor kendi evinde..
    21. Bolu'da, 50 kadın aynı anda "şeker..
    22. Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA..
    23. Bakan Zümrüt Selçuk: “2019 yılı,..
    24. Milli Rallici’den Sarıkamış’ta..
    25. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ilçesinde..
    26. Beden eğitimi dersinde hayatını..
    27. Bakan açıkladı: Yüzde 30 daha fazla..
    28. ’Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’na coşkulu..
    29. Yunus polislerinden kanser çocuğa..
    30. Bakan Varank: "Bölgemizde istismar..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı