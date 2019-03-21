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Sigarayı bırakmanın yol haritası

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Merkezi Sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

21 Mart 2019 Perşembe 10:53
Sigarayı bırakmanın yol haritası

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Merkezi Sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilgen Begüm Avşar Dönmez, merkezlerine başvuran tiryakilerin bağımlılık düzeylerine göre farklı tedavi seçenekleri uyguladıklarını belirtti.


Yaşam kalitesini artırmak ve sigaranın öldürücü etkisinden kurtulmak için sigarayı bırakmaya karar verip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran tiryakilerin yüzde 85’inin sigarayı bırakmayı başardığı bildirildi.


Dr. Dönmez, tiryakilerden öncelikle sigarayı bırakmak için tarih belirlemelerini istediklerini, ardından sigarayı bırakma konusundaki kararlılığı ve bağımlılık düzeyini ölçümlediklerini kaydetti.


Uzm. Dr. Bilgen Begüm Avşar Dönmez, sigarayı bırakma tedavisine başlamadan önce bir takım tahliller yaptıklarını, EKG çektiklerini belirterek, “Hepsinden önemlisi bağımlılık düzeyini ölçüyoruz. Bu ölçüm bize nasıl bir tedavi uygulayacağımız konusunda yol haritasını belirliyor” diye konuştu.


Dönmez, şöyle devam etti:


“Tedavi öncesinde sigara bırakma eğitimi veriyor ve böylece tiryakiyi psikolojik olarak hazırlıyoruz. Bunun ardından tedavi şeklini ve programını belirliyoruz. Bağımlılık düzeyine ve sonuçlarına göre ne zaman ne kadar ilaç ya da bant kullanacağına karar veriyoruz. Gün içinde neler yapması gerektiğini hangi durumlarda sigara isteği duyacağını ve bu durumda neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Periyodik aralıklarla merkezimize kontrol için gelmesini istediğimiz tiryakilerimizden sigarayı bırakma çabasının nasıl geçtiği konusunda bilgi alıyoruz. Sigara içmeye devam ettiyse ona göre tedavide değişime gidiyoruz.”



En büyük kaygı kilo alma


Dr. Dönmez, tiryakilerin sigarayı bırakırken en büyük kaygılarının kilo alma olduğunu belirterek, “Sigarayı bırakmak ilk etapta kilo aldırsa da birkaç ay sonra metabolizma normale dönüyor. Bu konuda hastalarımızı ikna ederek, bu kaygılarını üzerlerinden atmalarını istiyoruz. Gerektiğinde de diyet programı uygulamasını sağlıyoruz. Spor ve bol egzersiz öneriyoruz. Hastanemizin diyetisyenlerinden yardım almalarını sağladığımız tiryakiler bu sayede kaygılarından kurtulup kilo almadan sigarayı bırakmayı başarabiliyorlar” ifadelerini kullandı.


Sigara bırakma çabalarında psikolojik sorunlar yaşayan tiryakilere ise uzmanları aracılığıyla destek sağladıklarını anlatan Uzm. Dr. Dönmez, “Yani sigara bırakmamaya bahane olabilecek tüm engelleri ortadan kaldırıyoruz” ifadelerine yer verdi.


Poliklinik sorumlu hemşiresi Sibel Baysal da sigara bıraktırma oranlarının yüzde 85 gibi yüksek bir düzeyde olduğunu belirterek, “Merkezimize başvuran tiryakilerle sürekli iletişim halinde oluyoruz. Yani onlar bizi aramazlarsa biz onları arıyoruz. Tedavi bittikten sonra da bir yıl süreyle takip ediyoruz” dedi.


Merkezde sigarayı bırakan tiryakilerden Merve Havalı ise, merkeze gelinceye kadar sigarayı bırakabileceğini hiç düşünmediğini belirterek, “Denemekten bir şey kaybetmeyeceğimi düşündüm. 10 yıldır sigara içiyordum. 6 yıllık evliyim, 5 yaşında oğlum var. Oğlum, eşimin ve benim sigara içmemden çok rahatsız oluyordu. Daha önce denemiş ama başaramamıştım. Burada aldığım tedavi ile başardım. İki haftadır tedavideyim. Düşük bir motivasyonla gelmiş olmama rağmen çok hızlı bıraktım ve çok yararını gördüm. Eşim de geldi ve birlikte bırakmayı başardık. Çok mutluyum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:53
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