Sigarayı bırakmak isteyenlere dev hizmet: Devlet ücretsiz dağıtacak!

Sigarayı bırakmak hemen olacak bir iş değil. Önce psikolojinizi sonra da bedeninizi ikna etmeniz gerekiyor. Bunun için de tüketiciler epey efor sarfediyor. Ancak bunu kolaylaştırabileceği düşünülen bir yöntem ortaya çıktı. İngiltere'de tütün ürünlerini bırakmak isteyen kişilere ücretsiz elektronik sigara dağıtılacağı açıklandı.