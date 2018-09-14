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Sigarayı bırakmak için yaptığı karışım canından etti

7 yıldır içtiği sigarayı bırakmak için arkadaşının tavsiye ettiği karışımı içtikten sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Murat Duman'ın ölümü ile ilgili hazırlanan ön otopside, ölüm sebebi belirlenemedi.

14 Eylül 2018 Cuma 17:53
Sigarayı bırakmak için yaptığı karışım canından etti

Savcılığın, 'Zehirlenme nedeniyle taksir ile ölüm'den başlattığı soruşturma kapsamında, Duman'ın ölümüne neden olan karışım, incelenmesi için laboratuvara gönderilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'na gönderilen parça ve kan örneklerinin incelenmesinden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. 

Bir fabrikada çalışan ve 7 yıldır içtiği sigaradan kurtulmak için arkadaşının tavsiye ettiği karışımdan 4 gün önce bir bardak içtikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Murat Duman'ın ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında savcılık ölüme neden olduğu belirtilen karışımı alıp incelenmesi için laboratuvara gönderirken, Duman ailesi bireylerinin de ifadeleri alındı. Duman'ın karışımı kimden aldığının peşine düşen savcılık, bu kapsamda Murat Duman'ın kullandığı cep telefonunu da aileden aldı. Soruşturma kapsamında Duman'ın telefon ile son olarak görüştüğü kişilerin tespit edileceği ve karışımın kimden temin ettiğinin bulunmaya çalışılacağı öğrenildi.

ÖN OTOPSİ RAPARONDA ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Murat Duman'ın ölümü ile ilgili hazırlanan ön otopsi raporunda, ölüm nedeninin belirlenemediği belirtilirken, Adli Tıp Kurumuna gönderilen parça ve kan örneği ile ilgili incelemeden sonra kesin ölüm nedeninin ortaya çıkacağı ifade edildi. Cumhuriyet Savcılığının, 'Zehirlenme ile taksirle ölüm'den başlattığı soruşturma sürerken, Duman ailesi, oğullarının ölümüne neden olan karışımın kimler tarafından hazırlandığını ve önerildiğini, devletin bu konuda gerekli önlemleri almasını istedi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 17:53
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  2. Sigara
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