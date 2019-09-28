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Sigaraya kesilen cezalar gençler için kullanılsın!

Dumansız Araç Uygulaması'nı Akit'e değerlendiren Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, "Uygulama kapsamında gelen ceza paralarının eğitim noktasında, spor noktasında veya sokakta kalmış çocuklar noktasında değerlendirilebilinir." dedi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:34
Sigaraya kesilen cezalar gençler için kullanılsın!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Emniyet ve Jandarmanın ülke genelindeki “Dumansız Araç Uygulaması” kapsamında, 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden 153 TL para cezası kesilmesini STK’lar doğru bulduklarını söyledi. Akit’e konuşan, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Araçlardaki sigara kullanımı farklı değerlendirilebilir. Ama doğru bir uygulama. Çünkü araç kullanılırken, sigara kullanılması ve izmaritlerin yerlere atılması başlı başına bir rezalet. Ancak cezaların birden başladığı için biraz tepki var. Madem bu uygulama sigarayla ilgili verilen cezalarda bununla ilgili bir uygulama yapılabilir. Direkt gençliği doğru yönlendirecek projelerde kullanılabilir. Farklı bir kalem olarak Dumansız Araç Uygulaması kapsamında gelen ceza paralarının eğitim noktasında, spor noktasında veya sokakta kalmış çocuklar noktasında değerlendirilebilinir” şeklinde konuştu.  

“Birileri insanların sağlığını düşünmeli!”

Kardelen Derneği Başkanı Şükrü Can da, “Sigara içimi ile ilgili kesilen ceza paralarını çok yerinde buluyorum. Bizim ülkemizin en önemli ihtiyacı sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu sigarada insanın sağlığını birinci derecede tehdit eden kanser gibi bir illet. Dolayısıyla bundan kurtulmak gerekiyor. Vatandaşa ceza kesiliyorsa kendi sağlığı için ceza kesiliyor. Kendi sağlığını düşünüp koruyamıyorlar. Birileri de bu sağlığı düşünecek” dedi.


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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:34
  1. Ankara
  2. Emniyet
  3. Jandarma
  4. Dumansız Araç Uygulaması
  5. sigara kullanımı kabahati
  6. Akit
  7. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal
  8. Kardelen Derneği Başkanı Şükrü Can

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