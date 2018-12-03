Sigaradan, alkolden, kafeinden uzak durun



Kalp pilleri öncelikli olarak kalbin çok yavaş atmasını önlerler. Kalp pilleri elektriksel uyarı üreten bir jeneratör ve elektronik bir ünite ile bu uyarıları kalp kasına ileten elektrodlardan oluşur. Yeni kalp pillerinin kalp hızını ve aritmileri kontrol etmeye yönelik olarak oldukça gelişmiş özellikleri bulunuyor.

Aritmi; ritim bozukluğu, düzensiz kalp atışı anlamına gelir. Aritmiler sessiz ve şikayetsiz de olabilir. Bazen değişen derecelerde şikayetler olabilir:

Çarpıntı (kuş kanat çırpıyormuş gibi, motor tekliyormuş gibi tarif edilebilir), Göğüste veya boyunda vuruntu hissi, baş dönmesi, bayılma, nefes darlığı, göğüste rahatsızlık hissi, kendisini güçsüz veya yorgun hissetmek gibi belirtiler olabilir. Böyle durumdaki kimseler hemen sigaradan, alkolden ve kafeinli içeceklerden uzaklaşmalıdır.

Kalp hızıyla ritim bozukluğunun bir ilişkisi var mıdır?

Kalp hızı, kalbin dakikadaki atım sayısıdır. Normal bir kalp hızı dakika 60-100 arasındadır. Aritmi ve anormal kalp hızı birlikte meydana gelmek zorunda değildir. Aritmiler, normal, yavaş (bradiaritmiler; dakikada 60 atımdan az) veya hızlı (takiaritmiler; dakikada 100 atıştan fazla) kalp hızıyla birlikte meydana gelebilir. Aritmideki nabzın kendi içinde bir düzeni olabileceği gibi (1 normal 1 ekstra atım veya 2 normal 1 ekstra atım gibi) tamamen düzensiz de olabilir (örnek: atrial fibrilasyon).

Aritmi’nin sebepleri nelerdir?

Koroner arter hastalığı (kalp damar hastalığı) olabilir,



Kandaki (sodyum ve potasyum gibi) elektrolit dengesizlikler olabilir,

Kalp kasında değişiklikler olmuştur,

Kalp krizi sonrasında oluşan hasarlar vardır,

Kalp ameliyatından sonraki iyileşme süreci de aynı etkileri yapar. Ayrıca düzensiz kalp ritimleri, normal ve sağlıklı kalplerde de görülebilir. Düzensiz kalp ritmi belli aktiviteler sırasında ortaya çıkıyorsa bunları yapmaktan kaçınmak gerekir. Sigara alkol, kafeinden uzak durmakta kuşkusuz büyük yarar vardır.

Hele bazı insanlar kafeine duyarlıdır ve çay, kahve, kola gibi kafeinli ürünler kullanırken daha fazla şikayet ortaya çıkabilir.

Nezle ve öksürük ilaçlarından uzak durulmalıdır çünkü bunlardan bazılarında düzensiz kalp ritmini teşvik eden maddeler vardır.