Sigaradaki radyasyon 50 yıl gizlenmiş!



Sigaranın zararlarını bilmeyen neredeyse yok gibidir, ama sigarada radyasyon olduğunu bilen çok az insan vardır. Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları Merkezi’nden C.R. Hill, 1965 yılında ilk defa tütünde akciğer kanserine sebep olan Polonium 210 İzotopuna ait radyoaktif alfa parçacıkların varlığını keşfetti.

Devletler ve sigara tekelleri bu gerçeği neredeyse 50 yıldır bilmelerine rağmen çıkarlarına uygun olmadığı için "sessiz” kalmayı tercih ettiler. Hatta sessiz kalmak da değil, öğrenilmemesi içen ellerinden geleni ardlarına koymadılar.



Bu konuda “Oxford Journals Nicotine & Tobacco Research”in 27 Eylül 2011 tarihli sayısında bir makale daha yayınlandı. Bu makaleden çıkan sonuçlar şöyleydi:

1 kg tütün 210 ile 1360 Picocurie radyasyon içermektedir.



Pasif içicilerde %30 civarında bu radyasyondan etkileniyorlar.



Günde 1-2 paket sigara içen bir kişi, yılda 250 akciğer röntgeni çektirmiş kadar radyasyon alıyor.

Yapılan radyasyon ölçümleri, bronşlarda biriken radyoaktif maddenin, akciğerin diğer bölgelerinde biriken radyoaktif maddeden 100 kat daha fazla olduğunu göstermiştir.

Polonium 210 izotopunun yarılanma süresi 138,4 gündür. Bir sigaradan alınan radyasyonun yarısı, ancak 4,5 ay sonra kayboluyor.

10 yıl sigara içen bir kişi vücuduna yaklaşık olarak 80 rem civarında bir radyasyon yükleniyor ki, bu kötü huylu bir tümörün oluşması için yeterli miktar..