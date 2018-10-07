Sigara zihni gerilemeye sebep oluyor



Londra Üniversitesinin 5000 kadın ve 2100 erkek ile 25 yıl boyunca düzenli olarak yapmış olduğu ve Archives of General Psychiatry” dergisinin 6 şubat 2012 tarihli sayısında yayınlandığı bir araştırma, sigara içenlerde demans benzeri semptomların 45 yaş civarında başladığını gösteriyor.



Bu araştırmadan ortaya çıkan başka bir ilginç sonuç ise, sigara içen erkeklerin zihinsel fonksiyonlarındaki bozulmanın, sigara içen kadınlara göre daha fazla olduğu.. (Bu fark, erkeklerin kadınlara göre daha fazla sigara içmesinden kaynaklanıyor.)

Sonuç: 50 yaşındaki bir tiryakinin zihinsel fonksiyonlarındaki gerileme, 60 yaşında hiç sigara içmemiş bir kişinin zihinsel fonksiyonları ile eş değer. Daha açık bir ifadeyle 50 yaşına kadar sigara içen bir kişi, zihinsel olarak 10 yaş daha ihtiyarlamış oluyor.