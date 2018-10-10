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Sigara vermedi sonrası korkunç

Kahramanmaraş’ta sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren genç, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:30
Sigara vermedi sonrası korkunç

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Cumartesi Pazarı olarak bilinen caddede bulunan bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet kafede oyun oynayan Muhammed R.’den (22), 18 yaşındaki H.S. sigara istedi. Sigara talebinin geri çevrilmesiyle çılgına dönen genç, yanında bulunan bıçakla Muhammet R.'yi defalarca bıçakladı.

Aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Muhammed R., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Tıp Fakültesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan H.S.’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 06:30
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