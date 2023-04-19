Sigara tiryakileri şok olacak! O tarihe kadar dev zam gelecek: Bir paket fiyatı...

Sigara fiyatları son dönemde sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Gelen zamlar sonrası vatandaşlar 'Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorularını araştırıyor. Gelen son dakika haberi ise tiryakileri üzecek.

2023 yılının başından bu yana sürekli olarak zamlanan sigara fiyatları bir zam haberi ile daha gündeme geldi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından, sigara fiyatlarına bir zam daha geleceğini belirtti. Aybaş, normalde 6 ayda bir zam yapılması gereken sigara fiyatlarına, artan enflasyon nedeniyle yeniden zam yapılacağını ifade etti.

Yılbaşında yapılan 4 TL'lik zammın ardından sigara fiyatlarına yüksek oranda zam gelmesi bekleniyor.

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