Sigara isteğini azaltıp nikotin ve toksinlerden arındıran besinler!

Sigara bağımlılığı ile mücadele eden milyonlarca kişi sigarayı bırakmanın kolay olmadığını söylüyor. Birçoğu nikotin bandı ve sakızlarından, elektronik sigaradan, şifalı bitkilerden, akupunkturdan, ilaçlardan yardım alıyor. Bu konuda bitkilerden yararlanabilirsiniz. İşte o bitkiler

YULAF EZMESİ NİKOTİN BAĞIMLILIĞINI AZALTIYOR

Yapılan birçok araştırma gösteriyor ki düzenli bir şekilde yulaf ezmesi tüketimi nikotine olan bağımlılığı azaltıyor. Yulaf ezmesini sütle birlikte tüketmek daha çok yardımcı olabilir. Çünkü süt tüketiminden sonra içilen sigaranın tadı oldukça kötü oluyor. Böylece sigara ihtiyacı azalıyor.

SİGARANIN VÜCUDA VERDİĞİ ZARARI AZALTAN BİR BESİN: MUZ

Muz, içeriğindeki potasyum ve B vitamini sayesinde sigara bağımlılığını azaltma konusunda önemli bir besin. Ayrıca muz sigaranın vücuda olan zararlı etkilerini azaltmaya da yardımcı oluyor.

TRİPTOFAN İÇEREN BESİNLER SİGARA İHTİYACINI AZALTIYOR

Triptofan, vücudumuz için hayati değer taşıyan 8 önemli aminoasitten biri. Bu aminoasit mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun üretimini artırarak sigaraya olan ihtiyacın da azalmasını sağlıyor. Özellikle hindi, yumurta, tavuk göğsü ve kurubaklagiller gibi yağsız protein kaynakları triptofan açısından zengin besin kaynakları. Sigarayı bırakma sürecinde bu besinlerden fayda sağlanabilir.

KURU YA DA TAZE FARK ETMEZ! NANE TÜKETİN

Nane, içindeki mentol sayesinde nikotine olan ihtiyacı azaltıyor. Hem taze hem de kuru olarak naneyi düzenli olarak tüketmek gerekir.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNİZDEN BİRİ DE "BİTKİ ÇAYLARI"

Bitki çayları, sigarayı bırakma sürecinde en önemli yardımcılardan biri. Özellikle karanfil çayı, sigara içenlerde yoksunluk belirtilerini azaltıyor. Bunun dışında sarı kantoron, melisa ve papatya gibi bitki çayları da rahatlatıcı etkileri sayesinde bir antidepresan görevi göstererek bu süreci daha sakin geçirmede en büyük destekçi olabilir.

TAZE SEBZELER HEM SİGARAYI BIRAKTIRIYOR HEM DE KİLO KONTROLÜ SAĞLIYOR

Taze sebzeler, süt gibi tüketildikten sonra sigaranın tadını kötüleştiriyor. Taze sebzeleri beslenmeye eklemek hem sigarayı bırakma konusunda yardımcı olacak hem de sigarayı bıraktıktan sonraki süreçlerde kilo kontrolünü sağlamak adına doğru bir tercih olacaktır.

C VİTAMİNİ YÖNÜNDEN ZENGİN MEYVELERİ TERCİH EDİLMELİ

Düzenli olarak sigara içen kişilerde C vitamini düzeyi oldukça düşüktür ve vücutta bunun yerine nikotin ve nikotinin elementleri vardır. Bu yüzden beslenmeye mutlaka portakal, limon, kivi, çilek, nar gibi C vitamini içeriği yüksek gıdaları eklemek gerekir.