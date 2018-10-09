Sigara içen kadınlar 10 yıl daha az yaşıyor

Oxford Üniversitesinin, sigara içen, içmeyen ve sigarayı çeşitli yaşlarda bırakmış 1 milyon kadınla yapmış olduğu bir araştırma, sigara içen kadınların, sigara içmeyenlere göre ortalama 10 yıl daha erken öldüğünü gösteriyor. Araştırmada için 50 ile 80 yaş arası ölümler dikkate alınmış..

Daha önce sigara içmiş olup, sonra bırakmış olanların durumu ise, sigarayı hangi yaşta bıraktığına bağlı olarak değişiyor. Bu gruptakiler sigarayı ne kadar erken yaşta bırakırsa Allah’ın izni ile o kadar uzun yaşıyorlar..

Araştırmada 1940 yılı ve daha öncesi doğan kadınlar üç gruba ayrılıyor.

Sigara içenler katılımcıların %20’si

Sigarayı bırakanlar katılımcıların %28’i

Hiç içmeyenler katılımcıların %52’si



Araştırmaya katılanların 1996 yılından 2011 yılına kadar her üç yılda bir düzenli sağlık taraması yapılıyor ve bu 15 yıllık süre içerisinde 66.500 kadın ölüyor.

Sonuç: Günde bir paket ve daha fazla sigara içenlerde ölüm oranı hiç içmeyenlere göre 3 kat daha fazla.

Sosyal içici diye adlandırılanlar ölüm oranı hiç içmeyenlere göre 2 kat daha fazla.

Sigarayı bırakanların ölüm oranı ise hangi yaşta bıraktığına bağlı olarak değişiyor. Örneğin 30 yaşından önce bırakanlar % 3 lük, 40 yaşında bırakanlar % 10 luk fazladan bir risk taşıyorlar (hiç içmeyenlere göre)

Ölüm oranlarına gelince: Sigara içenlerin %53’ü 80 yaşına gelmeden ölüyorlar. İçmeyenlerin ise sadece %23’ü..

Ölüm sebepleri arasında kronik akciğer rahatsızlığı, akciğer kanseri ve kalp damar rahatsızlığı birinci sırada yer alıyor.