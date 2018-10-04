Sigara, hamilenin bebeği için ciddi menenjit tehlikesi



Doktorlara göre evde sigara içen anne babaların çocukları da ölümcül hastalıklara yakalanabiliyor. İngiltere'de bir yıl içinde 600 çocuğun sigara dumanına maruz kaldığı için menenjit hastalığına yakalandığı düşünülüyor.

Nottingham Üniversitesi uzmanları, pasif içiciliğin menenjite yakalanma riskini iki kat artırdığını belirtirken; 5 yaş altındaki çocuklarda risk oranı daha da artıyor. Hamilelikte sigara dumanına maruz kalmak ise riskin 3 kat artmasına neden oluyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLIYOR

Doktorlara göre, sigara dumanına maruz kalmak çocukların bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve hastalıklara karşı direncini düşürüyor.

İngiltere'de her yıl 2 bin 500 kişi menenjit hastalığına yakalanıyor. Bu kişiler arasında 5 yaş altındakilerin sayısı ise oldukça yüksek. Hastalığa yakalanan 20 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 6 kişiden 1'inde de kalıcı hasarlar oluşabiliyor.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de doğum yapan annelerden yüzde 13'ünün sigara içtiği belirlendi.

Çocuğun daha bu yaşta astımla böyle mücadele etmesi reva mı, yoksa abartıyor muyuz?

Sigara dumanındaki zift, nikotin, karbonmonoksit, kurşun ve diğer zehirli birçok madde direkt olarak üst solunum yollarına, oradan bronşlara ve akciğerlere gidiyor. Buradan da kana geçmesi ve tüm organlara yayılmasıyla başta solunum sistemi, kalp ve damarlar olmak üzere vücudun tüm organ sistemlerine zarar verebiliyor.

Sigaranın etkisini hekimler ikiye ayırıyor:

Kısa vadeli etkiler

Bunlar, sigara içildiği anda vücuda giren nikotin ve karbonmonoksitin yarattığı anlık etkiler.. Nikotin bronşları kasıcı etkisiyle akciğerlere daha az hava girmesine, damarları kasıcı etkisiyle damar içi basıncın yani tansiyonun yükselmesine, kalbe etkisiyle nabzın hızlanmasına sebep oluyor.

Karbonmonoksit ise alyuvarların içinde bulunan hemoglobin adlı molekülün oksijen taşımaktan sorumlu bölgelerini işgal ederek kanın oksijen miktarının azalmasına yolaçıyor.

Bu kısa vadeli etkiler tek bir sigara içilmesinde bile, hatta çok sigara dumanı bulunan ortamlarda sigara içmeyen kişilerde bile görülen etkiler..

Anne adayının karnındaki bebeğinin de oksijen ihtiyaçları gözönünde bulundurulursa bir tek sigaranın yaptığı hipoksi (oksijen azlığı) ve hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) bile bebeğe daha az kan ve daha az oksijen gitmesine sebep.

Bu durumun günde bir paket sigara içen bir anne adayında 20 kez tekrarlaması, bebeğin ilerleyici bir şekilde oksijensiz kalmasına ve olumsuz değişiklikler meydana gelmesine yol açabiliyor.

Uzun vadeli etkiler

Sigara içenlerde uzun vadeli etkiler bir yandan kısa vadeli etkilerin birikici özelliklerine, öte yandan sigaranın içinde bulunan ziftin akciğerlere çökmesine, kronik bronşit gelişimini başlatıyor.

Sigaradaki kurşun gibi zehirler, solunum yolunu döşeyen hücrelerde anormal değişiklikler göstermesine (kanser riskinde artış), toksik maddelerin damarlarda yaptığı hasarlar neticesinde ateroskleroz (damar sertliği) meydana gelmesine (koroner kalp hastalığı riskinde artış) sebep olmakta.

Genel olarak sigara alışkanlığının iştahı azaltıcı, C vitaminini tüketici etkileri yüzünden uzun vadede beslenme bozukluğu belirtilerinin ortaya çıkar.

Uzun zamandan beri sigara içen insanlarda akciğerlerin hava taşıma kapasitesi azalmıştır ve en ufak bir zorlamayla nabızda artma ve nefes darlığı ortaya çıkar.

Çok uzun zamandan beri sigara içenlerde akciğer ve diğer solunum yolu kanserlerine ve hatta mesane gibi diğer organ kanserlerine eğilim artar. Yine bu kişilerde damar sertliğine bağlı koroner kalp hastalıkları ve diğer hastalıklara (felç gibi) eğilimin arttığı belirlenmiştir..

DİPNOT: Alkole gelince.. Kadıın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıı Opr. Dr. Kağan Kocatepe 'Hamilelikte kullanıılan alkol; düşük, ölü doğum, bebekte gelişme geriliği, çeşitli baş-yüz gelişim kusurlarıı ve zeka geriliği gibi istenmeyen durumlarıın oluşmasıına sebep olabilir’ diyor..



Kaynak: HT