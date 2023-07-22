"Sifon" sorusu olay oldu! Meral Akşener ablamız bakalım bu işe ne diyecek

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, CHP'de yaşanan "değişim" tartışmalarına değişik bir açıdan temas etti. "CHP tepeden tırnağa değişse de seçim kazanamadığı takdirde, değişmiş kabul edilmeyeceği muhakkak" ifadelerini kullanan Tuna, "Madem maksat ne olursa (ve hatta nasıl olursa) olsun kazanmaktan ibaretti, 'Kazanacak bir adayla seçime girelim' diyerek masadan kalkan ablanızın üzerine sifonu neden çekmiştiniz?" diye sorarak Meral Akşener hatırlatması yaptı. Tuna, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) “Gözünün üstünde kaşın var" diyen herkesi "Muhalefete muhalefet yapılmaz" diyerek susturanlar, son günlerde değişim gerekçesiyle muhalefete muhalefet yapmakta "zoom"una kadar sınır tanımıyorlar!

"Değişim" kimsenin itiraz edemeyeceği, çok kullanışlı, çok revnaklı bir "yutturmaca" nasılsa.

Tevekkeli Heraklitos'tan Ionesco'ya kadar "Değişmeyen bir şey var değişmenin kendisi..." denilmemiştir.

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Değişim "başkalaşım" demek değildir.

Gelgelelim, zavallı "değişim" İmamoğlu ve Tanju Özcan'a kadar düştüğüne göre, yeterince "başkalaşıma" uğramış demektir.

Yani, "değişim" bunların dilinde sadece kazanmaya endeksli, içi boşaltılmış, karanlık bir kavrama dönüştü.

Takdir edersiniz ki Kılıçdaroğlu kazansaydı, "değişim" ihtiyacından söz eden olmayacaktı.

Kaldı ki, CHP tepeden tırnağa değişse de seçim kazanamadığı takdirde, değişmiş kabul edilmeyeceği muhakkak.

Madem maksat ne olursa (ve hatta nasıl olursa) olsun kazanmaktan ibaretti, "Kazanacak bir adayla seçime girelim" diyerek masadan kalkan ablanızın üzerine sifonu neden çekmiştiniz?

Sizin bu "değişik" kafanız değişmedikçe hiçbir şey değişmez."