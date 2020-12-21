Sıfırlar geldi İkinci el düşüşe geçti

Onur Yılmaz

Son birkaç aydır hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Özellikle pandemi sebebiyle toplu taşıma yerine bireysel ulaşımı tercih edenlerin artmasıyla birlikte ikinci elde fiyatlar tırmanışa geçti. İkinci el araçlara artan ilgi bu pazarın hareketlenmesine yol açtı. Kasım ayı ikinci el araç satışında rekorların kırıldığı ay oldu. İkinci elde fiyatların artması satıcıların da iştahını kabarttı. Aracını değiştirmek, artışı fırsata çevirmek isteyenler araçlarını satışa çıkardı. Öyle ki İstanbul, Anadolu’dan getirilen binlerce araca ev sahipliği yaptı.

Kampanyalar ikinci eli etkiledi

İkinci elde yaşanan artış hükümetin de dikkatini çekti. Önümüzdeki günlerde bu artışın önüne geçmek için önemli kararların alınması bekleniyor. Ancak şimdiden faiz oranlarının yükselmesi, sıfır araçların bayilere gelmeye başlaması, ÖTV düzenlemesi, aralık ayında markaların zam yapmaması, sene sonu kampanyaları ikinci elde bir düşeşe yol açtı.

Sert düşüş

ÖTV düzenlemesi kapsamında vergisiz 130 bin liranın altında bulunan araçlara yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV uygulanmaya başlandı. 130 bin liranın üzerindeki araçlar için yüzde 80 ÖTV ve yüzde 18 KDV uygulanıyor. Markalar 130 bin bandındaki araçların fiyatlarına indirimler yaparak yüzde 80’lik vergi dilimden yüzde 50’lik vergi dilimine çekti. Hal böyle olunca sıfır araçlarda 50 bin lira civarında indirimler yaşandı. Sıfır otomobil fiyatlarının düşmesi haliyle ikinci elde de sert düşüşlere yol açtı.

Yüzde 15'lik düşüş var

Sıfır ve ikinci el piyasasını değerlendiren Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Koronavirüs başladığında piyasada bir durgunluk oldu. Hayat normale dönüp, ilk şok atlatılınca taleplerin artığını gördük. Pandemi nedeniyle fabrikalar üretim yapmayınca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde kırklara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15’lik bir indirim var. Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2,3 yaşındaki araçların satışında ikinci el de olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük” dedi.