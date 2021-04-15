Sıfır otomobilde yeni kriz kapıda: Fiyatı uçuşa geçecek

Uzun süreden bu yana çip kriziyle mücadele eden otomotiv sektörü oyuncularına bir kötü haber de doğal kauçuktan geldi. Salgın döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere.

Fiyatı uçuşa geçebilir

Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor.

Endişe verici hale gelmeye başladı

Geçen sene dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin‘de ekonominin yeniden açılması ve büyük çaplı alımları dikkatlerin buraya çevrilmesine neden oldu.

Karantinalar nedeniyle alımlarını durduran ABD’li otomobil üreticileri Aralık itibariyle alımlara başladı. Şimdilik sektörde bir sorun görünmese de sektör temsilcileri durumun endişe verici hale gelmeye başladığını belirtiyor.

Pandemi döneminde otomotivden elektroniğe kadar birçok sektörde küresel çip krizi yaşanmış ve üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açmıştı.

Bir bir üretimlerini durduruyorlar

Otomotiv tarafında ortaya çıkan çip krizi nedeniyle dünya genelinde çok sayıda otomotiv markası üretimlerini belli bir süreliğine durdurma kararını alırken, çip krizinden etkilenip Türkiye'de üretimlerini durduran markalar ise Tofaş, Oyak Renault ve Ford Otosan oldu.