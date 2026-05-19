Sıfır KM'de cazip kampanya indirimleri ikinci el Oto'da ise gerileyen reel fiyatlar satışlara yansıdı

Türkiye 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı Nisan ayında geçen yıl Nisan ayına göre %1 oranında daralarak 104.298 adet olarak gerçekleşerek, geçen aya göre %2 oranında artış oldu. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,13 oranında daralarak 369.696 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre devam eden daralmanın boyutu aylar bazında azalarak Nisan ayında minimum seviyeye geldi. Diğer taraftan, yılbaşından itibaren satış trendi aylara göre yükselerek sürüyor. Pazardan alınan bilgilere göre; satışlarda savaş etkilerini azaltmaya yönelik distribütörlerin agresif fiyat indirimi ve kampanyaların etkili olduğu anlaşılıyor.

15 yaş ve 350.000 km sınırına kadar olan 2. el oto satışlarında ise; geçen yılın aynı aylarına göre yıl başından itibaren her ay görülen gerileme trendi Nisan ayında %15’e ulaştı. Gözlenen bu trendde, 0 km otodaki distribütörlerin agresif fiyat indirimleri yanında altın fiyatlarındaki servet etkisinin savaş ile birlikte sonlanmasının da etkili olduğu değerlendirilmektedir. İkinci el oto reel fiyat endeksinde, 2025 yılından bu yana devam eden düşüş trendi sürmektedir. Yılbaşından itibaren aylık bazlı gelişim trendi ise inişli çıkışlı dalgalı seyrine devam etmektedir.

Mevcut veriler, 2. El oto sektörünün savaş ortamı ve Dünya’daki ve Ülkemizdeki konjoktürel koşullardan 0 km otoya göre çok daha fazla etkilendiğini göstermektedir.

Rapordaki verilere göre;

İkinci El Oto Satışlarında Nisan Ayında Sınırlı Toparlanma Görülse de Pazar Geçen Yılın Gerisinde Kaldı

İkinci El Oto Pazarı’nda yılın ilk çeyreğinde görülen dalgalı seyir, Nisan ayında yerini sınırlı bir toparlanmaya bıraktı. Mart ayında 323.570 adet seviyesinde gerçekleşen satışlar, Nisan ayında 334.154 adede yükselerek aylık bazda yaklaşık %3’lük artış kaydetti.

Buna karşın pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hala belirgin şekilde geride seyrediyor. Nisan ayında gerçekleşen satışlar, 2025 yılının aynı ayındaki 392.231 adetlik seviyenin yaklaşık %15 altında kaldı. Bu tablo, aylık bazda toparlanma sinyalleri görülse de ikinci el otomobil pazarında talebin henüz geçen yılki seviyelerden gittikçe uzaklaştığını göstermektedir.

İkinci El Pazarında Stokta Kalma Süreleri Nisan Ayında Sınırlı Artış Gösterdi

Nisan ayında ikinci el oto pazarında stokta kalma süreleri sınırlı artış gösterdi. Mart ayında 45 gün olan pazar ortalaması, Nisan’da 46 güne yükseldi. Binek araçlarda da süre 45 günden 46 güne çıktı.

Ticari araçlarda ise stokta kalma süresi 44 gün seviyesinde sabit kaldı. Bu tablo, Nisan ayında satış adetlerinde kısmi toparlanma yaşansa da araçların stoktan çıkış hızında belirgin bir iyileşme olmadığını gösteriyor.

Genel görünüm, pazarda talebin mevcut koşullarda temkinli ilerlediğini; doğru fiyatlama ve rekabetçi stok yönetiminin önemini koruduğunu işaret ediyor.

İkinci El Hafif Ticari Araç Satışlarında Nisan Ayında Sınırlı Toparlanma Görüldü

İkinci El Hafif Ticari Pazarı’nda Nisan ayında sınırlı bir toparlanma yaşandı. Mart ayında bir önceki aya göre %4 düşüşle 46.125 adet olan satışlar, Nisan’da 47.398 adede yükselerek aylık bazda yaklaşık %3 artış gösterdi. Yılbaşından bu yana görülen dalgalı seyirde düşüşlerin sert, artışların ise daha yavaş olduğu gözlenmektedir.

Bu paralelde pazar, geçen yılın aynı dönemine göre zayıf görünümünü sürdürdü. Nisan 2025’te 62.326 adet olan satışların, Nisan 2026’da 47.398 adette kalması yıllık bazda yaklaşık %24’lük düşüşe işaret ediyor.

Veriler, Nisan ayında aylık bazda toparlanma görülse de hafif ticari araç pazarında talebin geçen yılki seviyelerin belirgin şekilde altında seyrettiğini gösteriyor.

15 Yaş Üzeri Araçlarda Nisan Ayında Satış ve Fiyat Artışı Sürdü

15 yaş üstü araç pazarında Nisan ayında hareketlilik devam etti. Mart ayında bir önceki aya göre %1,4 artış ile126.052 adet olan satışlar, Nisan’da 129.451 adede yükselerek yaklaşık %3’lük artış gösterdi.

Aynı dönemde ortalama fiyatlar da 411 bin TL’den 414 bin TL seviyesine çıkarak sınırlı bir yükseliş kaydetti. Stokta kalma süresi ise Mart ayında olduğu gibi Nisan’da da 50 gün seviyesinde sabit kaldı.

Tablo, ulaşılabilir fiyatlı araçlara olan ilginin sürdüğünü; satış adetleri ve fiyatlarda sınırlı artış yaşanırken, stok devir hızında belirgin bir değişim olmadığını gösteriyor.

Uyarı: Bültende verilen bilgiler ve yorumlar, SmartIQ tarafından geçmiş dönem verilerden ve piyasa araştırması sonuçlarından faydalanılarak oluşturulmuş olup, taşıtların özelliklerine veya bölgesine göre değişkenlik gösterebilecektir. Belirtilenlerin herhangi bir ürün veya markaya yönelik tavsiye veya yönlendirme olarak algılanmaması, müşteriler tarafından gerekli araştırmaların yapılması gerekmektedir.