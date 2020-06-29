Sıfır araçlarda ÖTV indirimi bu yıl olacak mı?

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indirimi hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Gündemden düşmeyen ÖTV indirimi hakkında, sektörün önemli insanlarından üst üste açıklamalar geldi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp “Yeni otomobil satışlarının bizim işlerimize yansıması 2 sene sonra oluyor, hurda teşvikinden daha çok ÖTV'nin değişmesi sektörün yararına olur.” dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili şunları söyledi;

“Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi' beklemiyoruz.”

OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade ederken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimizdeki yerini alacaktır.