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Gündem Şifa Hastanesi'nde çalışan Norveçli doktordan siyonistin yalanına tepki!
Gündem

Şifa Hastanesi'nde çalışan Norveçli doktordan siyonistin yalanına tepki!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 23:48:00 - 2023-11-20 00:03:20
Şifa Hastanesi'nde çalışan Norveçli doktordan siyonistin yalanına tepki!

Şifa Hastanesi'nde 16 yıl çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, hastaneyi kuşatan siyonistlerin gerekçe olarak sunduğu yalanlara tepki gösterdi.

Gazze'de bebek, kadın, yaşlı, çocuk ayırt etmeden zalimce sivilleri hedef alan İsrail, hastane bombalayarak soykırımına devam etti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi de defalarca bombalandı. Siyonistler hastaneye baskın düzenleyip, buna gerekçe olarak da "terör merkez üssü olarak kullanılıyor" yalanını ortaya attı.

Enerjisi tükenen Şifa Hastanesi'nde makineye bağlı hastalar şehit oldu. Vefat edenler kuşatma nedeniyle hastaneden çıkartılamayınca toplu mezarlara defnedildi.

Tüm bu katliama tepki Norveçli doktordan geldi.

Şifa Hastanesi'nde 16 yıl çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik iddialarının doğru olmadığını belirterek, ana akım medyanın İsrail'in saldırılarına yönelik tutumunu eleştirdi.
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Prof. Dr. Gilbert, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Ben 16 yıldır bu hastanedeyim. İsrail'in bahsettiği askeri üssü hiç görmedim.

Geçtiğimiz bu 4 hafta boyunca İsrail işgal ordusunca Gazze'deki sağlık hizmetlerine 152 saldırı düzenlendi. Batı Şeria'da da 158 saldırı gerçekleşti. İsrail işgal ordusu Gazze'de 38, Batı Şeria'da 129 ambulansa zarar verdi. Gazze'de 198 sağlık çalışanı öldürüldü.

Asıl soru şu ki ana akım medya ne zaman kaynakları okuyup gerçekleri inceleyecek ve İsrail propaganda makinesini dinlemeyi bırakacak? Yalan söylemeyi bırakın, işgal güçlerine ve Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik korkunç saldırılara direnmek için cesurca çalışan Filistinli sağlık çalışanlarını destekleyin."

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