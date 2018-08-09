Şifa deposu : Zencefil

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Zencefilin bilinen en etkili faydalarının çoğu mide üzerinde. Başlıca;

Sindirim sorunları

Yol tutması

Mide bulantısı

sorunları üzerinde oldukça etkili.

Hatta deniz askerleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda deniz tutması ve mide bulantısı üzerinde olumlu etkileri saptanmıştır. Bir çok bitkisel mide bulantısı ilacının özünde bulunan zencefili araba, uçak veya deniz seyahatlerinde yol tutan kişilerin vazgeçilmezi olacak.

Zencefil gıda emilimini arttırdığı için sindirim sorunları üzerinden oldukça etkilidir. Mide ve bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlayarak sindirime yardımcı olur. Aynı zamanda gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi sorunlar üzerinde oldukça olumlu etkileri vardır.

Asya’da binlerce yıldır grip ve soğuk algınlığı üzerine de ilaç olarak kullanılan zencefil, yapılan araştırmalara göre günde 2-3 defa 2 yemek kaşığı iyi parçalanmış zencefil yemenin grip ve soğuk algınlığı iyileşme sürecinde oldukça hızlandırıcı olduğu bulunmuştur.

Öksürük düşmanı zencefil, içeriği nedeniyle mukuslara etki eder ve daha rahat nefes alınmasına yardımcı olur. Ciğerlerin genişlemesine, balgamın sökülmesine ve atılmasını yardımcı olarak öksürük üzerinde olumlu azaltıcı etkiler bırakır.

Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Güçlü bağışıklık sistemi demek hastalıklara daha zor yakalanmak demek.

Vitamin ve mineral içeriğinden dolayı hastalıklarla mücadele ve hastalıklarda korunması açısından da oldukça faydalıdır.

B3,B6, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum mineralleri içerir.

Aynı zamanda leyisn, treonin, triptofan, valin ve fenilanin gibi amino asitleri de içerir.

Kanın normal dolaşımını korumaya yardımcı olur. İçerisindeki krom, çinko ve magnezyum aşırı terleme, ateş ve titremeyi engellemeye yardımcı olur.

Anti-enflamator etkisi sebebi ile doğal olarak ağrı ve iltihaplar üzerinde azaltıcı etkisi vardır.

Mikrop öldürücü, antibakteriyel özelliği vardır.

Kandaki yağ düzeyini düşürüp damarların korunmasına yardımcı olduğu ve kolestrol üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

Yaşlanma ve kanser üzerinde olumlu etkisi olan antioksidan bir bitkidir.

Zencefilin hafızayı güçlendirme ve konsantrasyonu arttırma etkileri vardır. Ancak bu konuda zerdeçalın etkisi e çok büyüktür.

Düzenli olarak zencefil çayı tüketmedin Alzheimer üzerinde yavaşlatıcı etkisi olduğu bazı çalışmalarca ispatlanmıştır.

Kan şekerini ve insülin seviyesini dengeleyip, insülin direncini düşürdüğü görülmüştür. Düşük glisemik indeksinden dolayı ve genel faydalarından dolayı özellikle şeker hastalarının günlük beslenmelerinde arasına katmaları önerilmektedir.