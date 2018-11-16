Şifa deposu iğde

İçeriğinde bolca vitamin barındıran iğde, soğuk algınlığını geçiriyor. İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ve ishal gibi sorunlara çare oluyor.

Güzel kokulu, rengi sarı, dışı sert ve tadı mayhoş olan iğde meyvesi doğal ilaç görevi görüyor. Halk arasında cıcılık, cışkan, pisat adlarıyla da bilinen iğdenin dış kısmı kabuklu, içi tüylü, çekirdeği büyüktür. İçeriğinde; organik asitler, vitaminler, flovan glikozidler, uçan yağ, tanen vardır.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Uzmanlar tarafından, böbrek hastalarının bolca iğde yemeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca bağırsaklarıda, sindirim sisteminizde sorun yaratan bazı rahatsızlıkların giderilmesi için de iğde önerilmektedir.

BÖBREKLERİ KORUYOR

Böbreklerimiz, tükettiğimiz gıdalarda yararlı maddeler işlenirken, zararlı olanları ayırıp idrar yoluyla vücudumuzdan atılmasını sağlar. Bu maddeler böbrekten geçtiği için, kişi yeteri kadar su tüketmiyorsa, bazı kalıntılar sertleşerek böbrek taşı oluşturur. Böbrek taşı, şiddetli ağrıya neden olan bir hastalıktır. İğde tam olarak bu noktada devreye girmektedir. Meyvenin kendisinden çiçeğine ve çekirdeğine kadar her bir parçası böbrek rahatsızlığına iyi gelir.

HALSİZLİĞİ GİDERİR

İğde, ishali kesmekte etkili bir meyvedir. Ağır ishal vakalarında hastalar günde litrelerce sıvı kaybı yaşayabilir. Sürekli bir sıvı atımı olduğu için, hastalarda dehidrasyon yaşanır. Halsizlik de baş gösterir. Ayrıca ateş yükselebilir. İshal ve halsizlikten kurtulmak için, iğde tüketebilirsiniz. Fakat bu kez iğdeyi kaynatıp suyunu içmelisiniz.

AĞIZ YARALARINI İYİLEŞTİRİR

Sindirim sistemi ağızda başlar. Yiyeceklerin öğütülmesi sırasında ağız içinde yiyeceklerin parçaları kalabilir. Bu durum, gerekli özeni göstermediğiniz takdirde ağız yaraları, diş çürükleri ve aftlara neden olabilir. Bunlarla karşılaşmamak için, diş fırçaladıktan sonra iğde yağıyla gargara yaparak hijyen sağlayabilirsiniz.

YAPRAĞININ SUYU ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Soğuk algınlığı, boğazın tahriş olması ya da çok daha basit olarak nefes borusuna su kaçması kısa süreli de olsa öksürüğe neden olabilir. İğde ağacının yaprağının kaynatılmasıyla elde edilen çayı içmek kısa sürede bu sorunu ortadan kaldırır.