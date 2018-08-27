Şifa deposu: Et suyu çorbası

MALZEMELER:

5 su bardağı et suyu,

4 çorba kaşığı süzme yoğurt yoksa 2 su bardağı yoğurt,

4 çorba kaşığı un,

1 adet yumurta,

2 diş sarımsak,

Tuz,

6-7 adet haşladığınız kuşbaşı eti,

3 çorba kaşığı tereyağı,

Nane,

Pul biber.

ET SUYU ÇORBASI YAPILIŞI

Et suyu tencereye konulur ve kaynatılır.

Yoğurt, un ve yumurta bir kap içerisine alınarak, pürüzsüz bir hal alıncaya kadar iyice çırpılır.

Kaynayan et suyundan, yoğurtlu terbiyeye biraz ilave edilip terbiyenin ılınması sağlanır.

Ilınan terbiye, et suyuna eklenir ve kaynayıncaya kadar sürekli olarak karıştırılır.

Et suyu çorbası kaynayınca altı kısılır ve sarımsak rendelenerek içerisine konulur.

Tereyağı sos tavasına alınıp kızdırılır.

Pul biber ve nane ilavesi ile biraz kızartılıp ocaktan alınır.

Hazırlanan sos, sarımsaklı et suyu çorbasının içerisine ilave edilip karıştırılır ve 10 dakika daha kaynatılıp ocaktan alınır.

Ocaktan alındıktan sonra tuzu eklenip, sıcak olarak servise sunulur.

Afiyet olsun.