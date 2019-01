Şifa bulalım derken hasta olmayın!

Kış aylarının gelmesi ile birlikte enfeksiyon hastalıklarda artış göstermeye başladı. İlaç kullanmaktan kaçınan bir çok kişi bitki çayları ile hastalıklarla mücadele etmeye çalışıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gereken şu sıralarda almamız gereken önlemleri anlatan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Muhsin Öztürk, bitki çaylarının tüketilmesi konusuna dikkat çekti ve “Bazı bitki çaylarının idrar söktürücü, tansiyon düşürücü gibi birçok özellikleri olduğundan hastalıklar ile etkileşim içerisine girip komplikasyon oluşturma durumu söz konusu olabilir” dedi.

“Bitki çayları komplikasyonlara sebebiyet verebilir”

Hastalıklar ile mücadele edilebilmesi için öncelikle dengeli ve doğru beslenilmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Muhsin Öztürk, “Öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Mevsimine göre beslenmek hastalıklara karşı tedbir almada birinci etkendir. Kış ayları hastalıklara zemin hazırlayan bir faktör. Her zaman olduğu gibi sıvı tüketimi çok önemli. Meyvelerden kendimizi mahrum bırakmamalıyız. Özellikle turunçgiller, portakal, mandalina ve her mevsimde olduğu gibi limon, bol C vitamini ihtiva eden meyvelerimiz bunların bolca tüketilmesi gerekiyor. Kış aylarında özellikle pekmez tüketmeliyiz. Pekmezin içerisinde bolca demir ve vitaminler mevcut olduğundan enerji veriyor” dedi.

Bitkisel karışımlardan bahseden Öztürk, bazı bitkisel çayların antioksidan özelliklerinin olduğunun altını çizerek şöyle devam etti, “Ihlamur bolca tüketilmelidir. Nane limon, zencefil tüketebiliriz. Bunları ve diğer bitki çaylarını bir hekime veya beslenme uzmanına danışarak almakta fayda var. Bunlar şifalıdır, kışın lazımdır evet ama her bünye, her vücudun özellikleri farklıdır. Bu bitkisel çayları, karışımları kullanırken özellikle dikkat etmemiz gereken bir nokta da herhangi bir kronik hastalığımızın olup olmamasıdır. Bazı bitki çaylarının idrar söktürücü, tansiyon düşürücü gibi birçok özellikleri olduğundan hastalıklar ile etkileşim içerisine girip komplikasyon oluşturma durumu söz konusu olabilir. Bu nedenle kesinlikle bir hekim ya da beslenme uzmanına danışılmalıdır. Diyabet, hipertansiyon veya guatr gibi rahatsızlıklara her bitki çayı uygunumdur, bunu mutlaka bir hekime danışmalıyız. En önemli kısım ise bünyemiz, yani bağışıklık sistemimiz. Her zaman söylediğimiz gibi beslenmenin yanında mutlaka ama mutlaka düzenli egzersiz ve düzenli uyku gerekiyor” diyerek cümlelerini sonlandırdı